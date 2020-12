Archeoloog over supervondst in Zutphense kerk: ‘Wow! Ik stond oog in oog met God’

In zijn eentje kreeg hij het stuk niet los, maar met hulp draaide hij het brok steen om. ,,Het was een enorme sculptuur die ons aankeek. We stonden oog in oog met God. Dat zag ik direct. Maar wat dat precies betekende, wisten we toen nog lang niet.’’ Het natuurstenen beeld, deel van een drievuldigheidsaltaar uit de vijftiende eeuw, is in de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en keert nu weer terug naar zijn plek in de Walburgiskerk.