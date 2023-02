Archiefbeheer Brummen, Lochem en Zutphen blijft bij het Regionaal Archief Zutphen

Vijfde klasse SVBV deelt met late goal flinke tik uit aan ambitieus De Hoven

Na een flitsend begin van SVBV vocht De Hoven zich in Barchem knap terug in de wedstrijd. De bezoekers wilden echter net wat té graag winnen, waardoor SVBV in de laatste minuut toch met de 3-2 overwinning aan de haal ging. De driepunter zorgt ervoor dat SVBV de achterstand op De Hoven verkleint en mee blijft doen om het kampioenschap in klasse 5B.

29 januari