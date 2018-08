Asbest vrijgekomen bij brand in historische boerderij in Zutphen

Er is asbest vrijgekomen bij de boerderijbrand aan de Bronsbergen in Zutphen, waarbij in de nacht van zondag op maandag vier geiten levend zijn verbrand. Vanmiddag wordt de omvang van de vervuiling door een asbestsaneringsbedrijf in kaart gebracht en een begin gemaakt met de verwijdering ervan.

Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is er geen grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. ,,Het gaat om een kleine hoeveelheid. Wel moet het asbest natuurlijk zo snel mogelijk verwijderd worden”, laat Robert Spijkerman namens VNOG weten. Grotere stukken op de toegangsweg worden maandagmiddag direct verwijderd. In een later stadium wordt de rest van het terrein gesaneerd.

Lees ook Geiten levend verbrand bij schuurbrand in Zutphen Lees meer

Asbest

Het terrein om de volledig uitgebrande boerderij is afgezet met geel lint waarop gewaarschuwd wordt voor asbest. Bewoners van de naastgelegen boerderijen mogen wel in hun woning blijven. Waaronder Jan Stokkink, die zijn ouderlijk huis vannacht achter zijn eigen boerderij in vlammen op zag gaan.

Geiten

De boerderij stamde uit 1880 en werd sinds 1979 niet meer bewoond, nadat een gloednieuwe boerderij voor de nu uitgebrande boerderij werd gebouwd. De laatste jaren hield Stokkink hobbymatig geiten in de boerderij.

,,Dat de geiten om het leven zijn gekomen, doet me het meest pijn”, laat Stokkink weten als hij een kijkje neemt bij de uitgebrande boerderij. ,,Het zorgt natuurlijk voor emoties als je je ouderlijk huis in vlammen ziet opgaan. Maar die geitjes. Die krijg ik nooit meer terug.”

Oorzaak

De oorzaak van de brand kan niet meer achterhaald worden. ,,Bij aankomst van de brandweer is er gelijk ingezet op het behoud van de huidige boerderij ernaast. De brandende voormalige boerderij was niet meer te redden en heeft de brandweer gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak is daardoor niet meer te achterhalen”, aldus Spijkerman.