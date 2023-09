Atlas over de Hanze: ‘Ik ging een atlas maken over de tijd waarin we net begonnen met kaarten maken’

met video Eigenaar denkt dat bekende haar busje in Zutphen in brand heeft gestoken: ‘Weet dat hij ons hiermee kan pakken’

In Zutphen is vannacht een bestelbusje in vlammen opgegaan. Dit gebeurde rond half drie op de hoek van de Talmastraat met de Prof. Aalbersestraat. De eigenaresse van het bestelbusje vermoedt dat deze door een bekende in brand is gestoken. ,,Er zit voor 13.000 euro aan materiaal in.”