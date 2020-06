Atty Duijn (74) knalt op wielerbaan Geleen met record van dik 42 kilometer: ‘Woensdag voelde ik me nog als een dweil’

Het was even na zevenen feest op de oude, betonnen wielerbaan. Terwijl zijn vrouw Alie een stukje verderop in het Limburgse heuveldorpje Epen in de caravan op de hond paste, werd de wielerheld uit Eefde uitgebreid gefêteerd. Medaille om. Bos bloemen in de knuist. En natuurlijk: champagne!