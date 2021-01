Auto botst met bus in Warnsveld: bestuurster gewond

Een drankje op hoogte met uitzicht op de binnenstad en de IJssel, hier kan het straks in Zutphen

8 januari Het Koelhuis in Zutphen wacht het komende jaar een flinke metamorfose. Bovenop het karakteristieke pand in de nieuwbouwwijk Noorderhaven komt een heuse rooftop-bar. In de openlucht met een ver uitzicht genieten van je drankje dus. Het is één van de onderdelen van het laatste deel van de gedaanteverwisseling. Vergunningen voor de verbouwingen heeft Het Koelhuis al binnen.