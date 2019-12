Auto crasht en ramt in Warnsveld lantaarnpaal uit de grond

video Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpak­ket

17:59 De één met een grote glimlach de ander met tranen in de ogen. Honderden klanten van de Voedselbank Zutphen liepen met tassen vol boodschappen van het industrieterrein in Zutphen een smaakvolle kerst tegemoet. Dankzij een grote actie van tientallen boeren kunnen de honderden gezinnen uit Zutphen en omgeving aan de slag in de keuken voor een heerlijk kerstdiner.