Auto crasht op N348 in Zutphen, bestuurder spoorloos

Omstanders en politieagenten troffen de auto rond middernacht zwaar beschadigd en onbeheerd aan. Aan de sporen is te zien dat de auto in de richting van de Pollaan reed en in de berm is beland. De auto is in de slip geraakt en tegen muur op de andere weghelft gebotst. Omdat er geen bestuurder of vermoedelijke andere inzittenden zijn aangetroffen, is het onbekend of er gewonden zijn gevallen.