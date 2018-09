Auto in Barchem over de kop door 'overstekende ree'

Eeuwenoude Zutphense kaarsen­kroon naar expo over middeleeuw­se Máxima

27 september Best een spannend momentje, daar in de Walburgiskerk in Zutphen vandaag. Een unieke kaarsenkroon gaat voor het eerst in meer dan zes eeuwen de kerk verlaten. Hij gaat op reis naar Nijmegen voor een expositie over de middeleeuwse 'powervrouw' Maria van Gelre.