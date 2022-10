Auto ramt meerdere verkeersborden uit de grond: bestuurder is spoorloos in Zutphen

Met video Zo helpen Zutphena­ren elkaar de tuin te ‘ontstenen’: ‘Koffie tussen de bijen, vlinders en libellen’

Stenen eruit, groen erin. In de Zutphense wijk De Hoven hebben Zutphenaren elkaar sinds vorig jaar bij tientallen tuinen geholpen om de tuin te ontstenen. Het project Klimaattuin is zo succesvol dat nu ook de rest van Zutphen aan de beurt is. ,,Wat een verschil met hoe het was. Het leek hier wel een parkeerplaats.’’

23 oktober