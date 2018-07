Auto slaat over de kop bij Zutphen

Ter plaatse bleek dat er een auto over de kop te zijn geslagen, nadat de wagen snel moest uitwijken voor een tegenligger bij een inhaalactie. Het voertuig is vanaf de hoofdrijbaan naar beneden gerold via de dijk en tot stilstand gekomen op het naastgelegen fietspad. Dat gedeelte van de weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer, totdat de auto is geborgen. Een persoon is in de ambulance behandeld en met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.