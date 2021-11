Auto total loss na botsing spoorwegovergang nabij Zutphen; bestuurster ongedeerd

Sportbe­drijf Zutphen in 2022 van start: vaste tarieven voor huur sportvel­den en gymzalen

Sportbedrijf Zutphen staat nu echt in de startblokken. Deze nieuwe organisatie is vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en verhuur van sportzalen, -velden, het zwembad en buurthuizen. Waar tot dit jaar huurkosten per vereniging of organisatie konden verschillen, wil de gemeente dat nu gelijktrekken.

19 november