Autobedrijf uit Zutphen wanhopig na aanval cybercriminelen: ‘Alles is versleuteld’

Video ‘Kadaver­boer­de­rij’ in Leuvenheim al langer in het vizier: ‘Schokkend’

6:52 De instanties werden meerdere keren gewaarschuwd voor de slechte situatie op het boerenerf in Leuvenheim, maar grepen niet in. Maandag vond de politie er tientallen dode beesten. In het verleden werd de eigenaar veroordeeld voor het verwaarlozen van zijn vee, waaronder illegale apen. De gemeente: ,,We hadden geen signalen dat er iets mis zou zijn met de dieren.”