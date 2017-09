Autobestuurder mishandeld na ongeluk in Brummen

video Pas op, nat! Dichte mist vertraagt verfklus op Oude IJsselbrug

10:36 Dichte mist was vanmorgen even spelbreker op de Oude IJsselbrug. Daar stonden om 08.00 uur tientallen mensen klaar om het resterende deel aan de zijde van De Hoven te verven. Maar die moesten daar even op wachten; de brug was te nat.