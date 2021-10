Avond vol sketches en gesprekken in ‘begriepelijk Zutphens’ keert terug in Buitensoos

Twee jaar geleden was Heit al geheurt in de Walburgiskerk. Daar maakten Velthuis en Van Druten ooit hun eerste satirische, cabareteske (actualiteiten)programma voor lokale omroep Berkelstroom FM. Na 1997 werd het programma incidenteel opgevoerd, zoals in 2018 in de Buitensoos van de Hanzehof. Heit al geheurt moest na de editie van 2019 in de Walburgiskerk uitgroeien tot een jaarlijkse happening, maar vanwege corona is dat nog niet gelukt.