AZC is na een jaar genesteld in Zutphen

Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen heeft haar plaats in de Zutphense samenleving gevonden. De aanloopproblemen zijn getackeld, er zijn minder overlastproblemen en het overleg en samenwerking met omwonenden is prima. Dat zegt locatiemanager Jeroen Peeters van het AZC, dat zaterdag een open dag hield.

De voorziening werd op 28 juli 2016 in gebruik genomen in de gebouwen van de vroegere rechercheschool. Die werden aangepast om er een bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken, met een capaciteit van 759 personen.

Peeters: ,,Het is logisch dat als je een dergelijk groot centrum opent pal tegen een wijk aan, gewenning nodig is en dat er aanloopproblemen zullen zijn. Er komt feitelijk een hele wijk bij met een hele specifieke groep mensen, die bijvoorbeeld voor een deel de mores van ons land niet kennen. Zo waren er bijvoorbeeld klachten over geluidsoverlast, maar ook diefstal in de naburige supermarkt. Al die zaken hebben we met de omwonenden, politie, de supermarkt en onze bewoners besproken. En er zijn maatregelen gekomen. We hebben onze bewoners meer voorlichting gegeven over de Nederlandse normen bijvoorbeeld. Dat heeft meegeholpen om de klachten van de supermarkt ongeveer naar nul terug te brengen. Maar ook hebben we op ons terrein een voetbalveld en een volleybalveldje aangelegd. Veel jongere bewoners voetbalden op een terreintje naast het AZC dat dan ook weer dicht tegen de woonwijk aanligt. Ook dat veroorzaakte klachten over geluidsoverlast.’’

Verbinding

Peeters geeft aan dat het AZC de verbinding met de Zutphense samenleving wil verbreden. ,,We hebben mensen die in de wijk zwerfafval opruimen, bij het Foodtruckfestival in Zutphen hebben ongeveer 50 mensen van ons hand- en spandiensten verricht. We geven voorlichting en rondleidingen. Zo zijn de gemeenteraden van Lochem en Zutphen op bezoek geweest.’’