Bandenbedrijf uit Lochem mag niet meer dumpen op haventerrein Enschede: gemeente grijpt in

Bandenbedrijf Doornberg uit Lochem raakt steeds verder in de knel. Het bedrijf probeert in grote haast alvast partijen banden naar Enschede te brengen om een dwangsom in Lochem te ontlopen, maar Enschede heeft dat werk per direct stil gelegd omdat er nog geen vergunningen zijn.

Het bedrijf, officieel Rubber Verwerker Nederland (RVN), had per 1 augustus weg moeten zijn uit Almen, in de gemeente Lochem. Die is de vervuiler in het bosgebied liever kwijt dan rijk. Het probleem leek opgelost toen het terrein langs het Twentekanaal aan de gemeente werd verkocht. Maar RVN heeft nog altijd alles in Almen liggen. Het wil zo snel mogelijk verhuizen naar het havengebied in Enschede, maar de vergunningen zijn nog niet verleend en dat gaat ook nog wel even duren. Intussen krijgt RVN voor elke dag dat het terrein in Lochem niet is opgeleverd een dwangsom van 7500 euro.

Bouwstop en dwangsom

Dat kan fors in de papieren lopen, want het loopt minder vlot met de verhuizing dan Doornberg had gehoopt. Recent kreeg het bedrijf in Enschede een bouwstop opgelegd omdat het zonder vergunning wanden aan het optrekken was op het terrein aan de Binnenhaven. Verder bouwen mag niet op straffe van een dwangsom van 60.000 euro. Omdat de tijd dringt en de teller van de dwangsom in Lochem is gaan lopen, is RVN intussen wel vast begonnen partijen banden op het terrein te stapelen. Maar ook dat mag niet, constateert de gemeente Enschede. De werkzaamheden zijn daarom donderdag per direct stilgelegd.

‘Lastige situatie’

Locoburgemeester Niels van den Berg snapt dat het bedrijf intussen danig in de knoei zit, maar stelt dat regelgeving er niet voor niets is. „We begrijpen dat RVN in een lastige situatie is beland, maar procedures zijn er niet voor niets. Het kan niet zo zijn dat het milieu en de veiligheid voor de omgeving in het geding komen”, aldus Van den Berg.

Termijn loopt nog

„Er loopt sinds eind juli een inspraakprocedure over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor dit bedrijf”, zegt Van den Berg. „De termijn daarvoor loopt nog tot begin september. Daarna moet er een definitief besluit worden genomen. Bovendien moeten er nog bouwkundige aanpassingen op het terrein worden doorgevoerd om aan de eisen van milieu en brandveiligheid te kunnen voldoen. Tot die tijd is het niet toegestaan banden op het terrein op te slaan of te verwerken.”

Het bedrijf heeft nu iets uit te leggen aan de gemeente Lochem. De dwangsom van 7500 euro per dag is voorwaardelijk opgelegd door Lochem omdat RVN bezworen had uiterlijk half september weg te zijn. Maar de vergunningen in Enschede zijn op zijn vroegst eind september of zelfs pas in oktober rond.