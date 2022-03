Bandenvoorraad slinkt niet hard genoeg, Johan moet gemeente Lochem enorm bedrag betalen

Extern onderzoek naar intimide­rend gedrag wethouder Zutphen, hoogleraar: ‘Bijzonder schadelijk’

De signalen die bij de gemeente Zutphen binnen zijn gekomen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Laura Werger zijn schadelijk voor haar en haar partij (VVD). Dit zegt Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen, met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. ,,Dit zal stemmen kosten, terwijl het nog niet duidelijk is wat er is gebeurd.’’

