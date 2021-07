Bank fikt af in Zutphen: ‘Dit vliegt niet uit zichzelf in brand’

Landgoed waar ooit adel pronkte gered met komst dementeren­de ouderen: ‘Een perfecte invulling’

6 juli Eeuwen geleden paradeerden er nazaten van de hertog van Gelre en de adellijke familie Schimmelpenninck van der Oye, maar het is nu de bedoeling dat dementerende ouderen hun intrek gaan nemen in het gigantische huis op landgoed De Wildbaan in Leuvenheim. De gemeente Brummen is akkoord gegaan met deze nieuwe invulling van het karakteristieke rijksmonument.