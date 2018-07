Bankroet windmolenbelegging leidt tot golf faillissementen

Het bedrijf, van voormalig PvdA-raadslid Wim van der N., bleek onderdeel van een kluwen aan malafide bedrijven en personen. In die kluwen valt nu de één na de ander om, zo blijkt uit het laatste faillissementsverslag van curator Loef.

Snelle jongens

Het holdingbedrijf van Van der N. werd in maart 2017 failliet verklaard. Het bedrijf verleidde investeerders om geld te steken in windmolenparken. Maar al snel bleek dat er geen cent in windmolens was geïnvesteerd: zo’n 8,7 miljoen euro verdween in de zakken van een paar snelle jongens die al eerder veroordeeld waren wegens fraude en piramideconstructies met beleggingen.

Inmiddels lopen er strafzaken vanwege fraude en een onderzoek van de FIOD naar de betrokkenen. In die puinhoop probeert curator Loef nog zoveel mogelijk geld terug te halen voor de gedupeerden. Daarvoor zijn inmiddels al ettelijke bedrijven en personen die niet over de brug kwamen, failliet verklaard.

Vastgoed Costa Rica

Stefan S. uit Zutphen, die volgens de curator feitelijk leiding gaf aan Hollandsche Wind, werd in 2016 al veroordeeld tot gevangenisstraf van drie jaar vanwege een andere beleggingfraude, waarin geïnvesteerd zou worden in vastgoed in Costa Rica. Curator Loef heeft S. in maart van dit jaar failliet laten verklaren en hoopt dat de curator in die zaak nog ergens geld vindt.

Ook ‘geldezel’ W. uit Lelystad is failliet verklaard. Deze man haalde via de geldautomaat grote bedragen van de bankrekening van Hollandsche Wind en gaf het contante geld door aan betrokkenen.

Vakantiepark

Verder werden twee infrastructuurbedrijven uit Almere, een houthandel in Lelystad, een mediabedrijf in Den Haag, een stichting in Oosterbeek en een payrollbedrijf in Amsterdam failliet verklaard. Ze hadden allemaal grote geldbedragen van Hollandsche Wind ontvangen: in totaal ging het om zo’n 1,5 miljoen euro. Het geld zou onder meer bedoeld zijn voor de bouw van een vakantiepark in Frankrijk. Ook dat vakantiepark is een mogelijk beleggingsvehikel van Stefan S. Volgens de curator van Hollandsche Wind zijn de betalingen dubieus en dus wil hij dat geld terug.

Langdurig ziek