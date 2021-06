Barbecue leidt tot bedrijfsovername: Duits en Zutphense Las Industrie gaan samen verder

Bewoners blij met vrachtwa­gen­ver­bod op Almenseweg in Vorden: ‘Je hield hier soms echt je hart vast’

8 juni Het was een ‘kwestie van de lange adem’, maar veertig verontruste aanwonenden van de Almenseweg in Vorden hebben het voor elkaar: er is sinds afgelopen weekend een verbod voor vrachtverkeer op hun weg. Alleen vrachtwagens die echt iets moeten afleveren aan de Almenseweg, mogen daar nog overheen rijden. ,,We zijn blij en opgelucht. Ik heb situaties gezien, dat ik dacht: het is een wonder dat dit goed is afgelopen.’’