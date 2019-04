Basisschoolkinderen uit Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen krijgen weer wekelijks muziekles

Rem op instroom Zutphense uitkerin­gen voor mensen van buiten Zutphen

6:00 Onevenredig veel mensen vanuit zorginstellingen of vanuit beschermd wonen voorzieningen stromen vanuit deze voorzieningen Zutphen in. Dit leidt in vergelijking tot buurgemeenten tot extra uitkeringen en kosten in het sociaal domein, waar Zutphen in ieder geval 13 miljoen op moet bezuinig. Zutphen wil hier een rem op en kijkt daarnaast of het aantal mensen dat van buiten Zutphen komt om een sociale huurwoning te verkrijgen omlaag kan.