Be Quick Zutphen: grondig onderzoek vechtpartij waarbij speler bewusteloos werd geslagen

Voetbalclub Be Quick Zutphen gaat de vechtpartij tijdens de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Wolfersveen onderzoeken. De club stelt dat zondag ‘over en weer is geslagen’. Daarbij is een speler van de Achterhoekse club bewusteloos geslagen, waarna hij minutenlang roerloos op de grond lag. ,,We betreuren het incident en gaan de knokpartij onderzoeken", reageert Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp.

Rond de de zeventigste minuut van de wedstrijd tussen Wolfersveen en Be Quick Zutphen in de vijfde klasse F ging het helemaal mis. ,,De scheidsrechter gaf ons een vrije trap", vertelt secretaris Rick Hofman van Wolfersveen die zelf aanwezig was bij de tweestrijd. De thuisploeg stond op dat moment met 2-0 voor. ,,Daarna volgde duw-en trekweg, rende iemand uit de dug-out en kreeg Nick (Schnitzler, red.) een pak slaag. Daarna viel hij bewusteloos neer.” Hofman reageert verbijsterd op het voorval. ,,Dit lijkt nergens op.” Na het incident werd het duel gestaakt.

Lees ook Speler Wolfersveen bewusteloos geslagen; duel met Be Quick Zutphen gestaakt Lees meer

Racisme

De dader was volgens Hofman een speler van Be Quick die al geschorst was. ,,Hij mocht helemaal niet in die dug-out zitten.” De aanleiding zou een racistische opmerking zijn geweest van één van de spelers van Wolfersveen. ,,Er zijn dingen gezegd, maar wat precies weet ik niet.” Vervolgens is een ambulance gebeld, maar die is later afgebeld. ,,Hij kon zelf van het veld komen en is eigenhandig naar de huisartsenpost gegaan. Daar is gebleken dat er geen sprake is van hersenletsel.”

De speler maakt het naar omstandigheden goed, weet Wolfersveen-voorzitter Gradus Eenink. ,,Hij heeft nog wel last van zijn kaak, maar de verwachting is dat alles weer goed komt.” Eenink treedt op als woordvoerder namens Schnitzler. ,,Nick en zijn familie willen voorlopig met rust worden gelaten.” Schnitzler heeft vooralsnog geen aangifte gedaan bij de politie.

Over en weer geslagen

Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp betreurt de vechtpartij waarbij een slachtoffer is gevallen. ,,Dit hoort natuurlijk nooit thuis op een voetbalveld", reageert de praeses van de Zutphenaren aangeslagen. ,,Er was een grote knokpartij waarbij over en weer is geslagen. Wie wat heeft gedaan weten we nog niet.”

Bloemenkamp belooft de vechtpartij grondig te onderzoeken. ,,Daarbij wachten we eerst het rapport van de KNVB en het oordeel van de scheidsrechter af. Ook gaan we een stevig woordje spreken met het team.” De voorzitter kan nog niets zeggen over de aanleiding. Ook weet de voorzitter niet of de dader een geschorste speler was van Be Quick. ,,Dat hoor ik voor het eerst. Ik weet het niet.”

Aanvoerder Nick Scharrenberg van Be Quick ontkent dat het gaat om een speler die al geschorst was. ,,Het is voor niemand echt duidelijk. Daar wil ik mij verder ook niet over uitlaten", reageert Scharrenberg. ,,Ik kan alleen zeggen dat twee partijen schuld hebben.”

Reactie KNVB