Bejaarde man rijdt door na aanrijding met fietser in Zutphen

Bizar bijgeloof? In Oost-Nederland praten we graag tegen ons Staatslot...

19:34 Mensen in het Oosten nuchter? Niet als het om de spannende oudejaarstrekking aan komt. Volgens onderzoek van de Staatsloterij praat een op de tien Overijsselaars wel eens tegen zijn Oudejaarslot. In Gelderland is dat niet anders en in Flevoland kust twaalf procent van de spelers zijn lot voor wat extra geluk.