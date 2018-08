Berkel tussen Billerbeck en Zutphen als levensader voor toerisme

Loes (56) regelt 'sociale' WhatsApp­groep en rommel­markt in Zutphen

24 augustus ‘Zie je die enge man in de straat?’ Die vraag vormt vaak de aanleiding voor het opstarten van een WhatsAppgroep in een buurt. Maar in Zutphen is het juist omgedraaid, daar is de groep gericht op sociaal contact. Met een grote rommelmarkt zondag tot gevolg.