Bernard Rübsamen uit Zutphen maakte duizenden foto's van wereldster David Bowie

VIDEOBernard Rübsamen (55) ziet zijn droom in vervulling gaan. De fotograaf, wonend en werkend in Zutphen, fotografeerde de Nederlandse concerten van Bowie tussen 1987-1996. Die foto’s worden uitgestald. In de maand waarin Bowie’s laatste meesterwerk – theaterstuk Lazarus – wordt gespeeld in het Amsterdamse DeLaMar, krijgt hij in hetzelfde theater een tentoonstelling. Vandaag was de opening .

Het DeLaMar Theater was op de hoogte van zijn omvangrijke Bowie-beeldcollectie en zocht nog kunstuitingen die de Bowie maanden glans zouden geven. De directie was zo onder de indruk van de foto’s dat ze Rübsamen een tentoonstelling aanbood. Rübsamen: ,,Die mag zelfs zes maanden duren.’’

Volledig scherm Bernard Rübsamen bij zijn Bowie-foto's in Amsterdam © Bernard Rübsamen

Stage Entertainment Nederland – het entertainmentbedrijf opgericht door Joop van den Ende – hielp Rübsamen met het inrichten van de tentoonstelling. Medewerker Ine Marije Buisman: ,,Wij hebben veel vertrouwen in deze fotocollectie en denken dat het een prachtige aanvulling is op het theaterstuk dat gespeeld wordt.’’

Ernstig zieke Bowie

Voor Rübsamen komen twee werelden samen. ,,Ik ben geboren in Amsterdam. Later vertrok ik naar Zutphen, mijn ouders kregen daar werk. Dat ik hang in de stad waar ik mijn eerste levensjaren beleefde is prachtig.’’

In 2016 haalde de Zutphense fotograaf over heel de wereld kranten en mediawebsites. Zowel met een foto als het verhaal erachter die plaat. Rübsamen was in 2015 bij de lancering van Bowie’s theaterstuk Lazarus in New York Theatre Workshop.

Volledig scherm De foto van zanger David Bowie gemaakt op 7 december 2015 door de Zutphense fotograaf Rübsamen, na de première van de musical Lazarus in New York. © ANP Kippa

Alleen intimi wisten toen dat Bowie ernstig ziek was. Rübsamen was als één van de weinige fotografen aanwezig. Als enige legde hij Bowie goed vast, toen de zanger en componist na afloop van de première het theater verliet. Het bleek een maand later de allerlaatste foto van Bowie in het openbaar gemaakt. Bowie overleed op 10 januari 2016. Van The Guardian, The New York Times tot The Sun, alle grote kranten op aarde namen de foto over.