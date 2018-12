Berucht kruispunt in Warnsveld onder puin na botsing

Dag van de korte film in Luxor Zutphen

19 december Op de kortste dag van het jaar, vrijdag 21 december, is het de ‘Dag van de Korte Film’. In een aantal geselecteerde Nederlandse filmtheaters zijn die dag de beste Nederlandse korte films van het afgelopen jaar te zien. Luxor in Zutphen en filmhuis De Keizer in Deventer doen mee.