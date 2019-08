Bestuurder VW Polo verlaat plaats ongeval in Zutphen

Het ongeluk gebeurde die avond tussen 21.45 en 21.55 uur op de Moesmate in Zutphen, laat de politie via Facebook weten. Veel informatie over wat er die avond is gebeurd geeft ze niet prijs. Onduidelijk is of er een ander voertuig bij betrokken was en of er schade en/of gewonden zijn gevallen. De politie doet alleen een oproep. Ze zoekt de bestuurder of getuigen die na het ongeval de betreffende automobilist hebben zien wegrijden.