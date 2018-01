Betaalbare wonen in Donkeresteeg in Zutphen ongewenst? 'Dat gaat dus over mij'

Als hoogopgeleide starter is Mirjam van Doorn precies wat Zutphen wil, zegt ze. Maar is er voor haar wel plek in de stad?

Sociale huurwoningen voor minder rijke Zutphenaren zijn er genoeg - alleen zijn daarvoor lange wachtlijsten, en ook de kapitaalkrachtigen kunnen in de stad terecht. Maar voor wie iets daartussen zoekt, lijkt geen plaats. Starter Mirjam van Doorn woont in de Donkeresteeg, en voelt zich niet gezien. Ze windt zich op over de opstelling van de gemeente richting haar huurbaas, die juist in het gat tussen goedkoop en duur wonen wil springen.

Lees ook Donkeresteeg verpaupert mogelijk verder door conflict Lees meer

Speerpunt

Haar huurbaas is vastgoedondernemer Tonnie Haggeman, die vorige week zijn verhaal deed in de Stentor. Hij wil het pand naast Van Doorn opknappen en er twee woningen realiseren, maar Zutphen ziet die plannen niet zitten. Omdat het liever één grote woning in het pand ziet; dat zou beter passen bij het speerpunt van de gemeente om aantrekkelijk te zijn voor de meer kapitaalkrachtige Zutphenaren. Althans, dat zegt Haggeman te horen te hebben gekregen.

Betaalbaar

Voor pas afgestudeerd econome Van Doorn zit kopen er nog niet in, en evenmin kan ze een woning huren voor 1200 euro per maand. ,,Maar voor je een sociale huurwoning hebt, sta je jaren op de wachtlijst..." Haggeman verhuurt huizen die ook betaalbaar zijn. Van Doorn: ,,Hij trekt je het vel niet over de oren." Maar Zutphen zou dat segment dus liever niet willen. ,,Dat gaat dus over mij, terwijl ik wel tot de 'potentieel krachtigen' behoor, die de gemeente zegt te willen aantrekken."

Elastiek

,,Veel mensen als ik gaan weg", zegt Van Doorn. ,,De banen in mijn sector liggen hier niet voor het oprapen." Maar de geboren Almense wil niet weg: ,,Het lijkt wel alsof ik met een elastiek aan Zutphen vast zit. Want hoe ver ik ook weg ga, de stad trekt me steeds weer terug."

Maximum