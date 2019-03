Betere brandveiligheid van afvalverwerkers is lastig te verplichten; wetgeving ontbreekt

Broei is verreweg de grootste aanstichter van branden bij afvalverwerkers. Dit komt voor bij hogere temperaturen. Of dit bij Attero nu ook het geval was, is nog niet zeker. Wel had de omgeving behoorlijke overlast van de brand: de stank was tot Deventer te ruiken en de brandweer adviseerde gewassen waar roetdeeltjes op zijn gevallen niet te eten. Het was bovendien de vijfde keer in vijf jaar tijd dat er brand was bij Attero, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.