Bevrijdingspop Achterhoek afgeblazen

Bevrijdingspop Achterhoek, het gratis festival dat in Zutphen de laatste jaren op 5 mei wordt gehouden, gaat dit jaar niet door. Reden is dat de organisatie niet aan voldoende financiële middelen kan komen om de boel verantwoord te organiseren, aldus Hans Boersbroek van de organisatie. De laatste jaren is het festival van een lokaal festijn ontwikkeld naar een wat grootschaliger evenement. Boersbroek zegt dat het wel de bedoeling is dat het muziekevenement volgend jaar weer wordt gehouden.