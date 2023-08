Vrees voor verkeerson­vei­li­ge situaties door nieuwe school in Zutphen, fietsrou­tes worden aangepakt

Als in het najaar het Kompaan College het nieuwe schoolgebouw in de Zutphense Noorderhaven in gebruik neemt, stijgt daar het aantal fietsers. De flinke toename van het fietsverkeer in de nieuwbouwwijk kan volgens gemeente tot gevaarlijke situaties leiden. Zutphen neemt daarom meerdere verkeerspunten in de buurt van het nieuwe schoolgebouw onder handen.