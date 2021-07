Bewoner aangehouden na brand in 55 plus-complex Zutphen; al eerder brand bij verdachte

UPDATEDe politie heeft de bewoner van de woning in het Zutphense St. Elisabeth-complex waar vanmiddag brand is uitgebroken aangehouden. Een deel van het complex moest worden ontruimd door de brand.

De politie verdenkt de man van brandstichting, zo geeft woordvoerder Sven Strijbosch aan. De man is niet in het complex zelf aangehouden, maar ‘elders’. Op het moment van de brand was de man volgens andere bewoners niet in het complex aanwezig. Meer kan de politie op dit moment niet zeggen over de zaak.

Tweede keer

Het is de tweede keer sinds september dat er brand is ontstaan in het Zutphense complex, aan de rand van de binnenstad. Opmerkelijk: die vorige brand was ook in de woning van de bewoner, die nu is aangehouden. De man woonde toen nog elders in het complex en verhuisde in de tussentijd naar de huidige woning, zo geven bewoners van het complex aan.

Ons Huis, eigenaar van het complex, bevestigt dat het in beide gevallen om dezelfde bewoner ging. Volgens Anneloes van Beesten van Ons Huis was de oorzaak bij de brand in september kortsluiting in de keuken bij een koelkast. Bij de brand in september werden tien woningen ontruimd.

Rond half zes was er een beter beeld van de schade. Volgens Van Beesten zijn twee woningen voorlopig onbewoonbaar. Het gaat om de woning waar de brand is uitgebroken en een woning daarboven. De bewoner van die woning kan voorlopig bij familie terecht, aldus Van Beesten. De overige bewoners konden in de loop van de middag weer terug, alhoewel mogelijk nog wel een brandlucht her en der aanwezig kan zijn.

Onzekerheid

De brand was zaterdagmiddag snel onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer, maar zorgde voor onzekerheid en ongemak onder bewoners. Gewonden vielen er tot ieders opluchting niet, wel zorgt de brand voor onzekerheid, ongemak en uren wachten. ,,We weten niet wanneer we kunnen terugkeren”, zegt een van de bewoners rond 15 uur.

Volledig scherm Door een brand wordt het woonzorgcentrum in ieder geval deels ontruimd. © Luciano de Graaf

De brand brak rond half twee uit in de keuken van een van de woningen. Roger Vossen (58) woont schuin boven de woning, hoorde het brandalarm en rook ook al snel een brandlucht. Foute boel, concludeerde hij, vertelt hij een uurtje na het incident in de tuin. ,,Hier maar wachten tot we weer terug mogen. De hele vleugel is ontruimd.”

Hoge nood

De meeste bewoners die zijn geëvacueerd, van zeker twintig appartementen, zitten dan in de hal van het complex. Daar zitten flink wat mensen bij die een stuk ouder zijn dan Vossen. Een aantal met rollator en is slecht ter been. Gaandeweg de middag neemt het ongemak toe. Even prettig zitten, wat drinken of bijvoorbeeld de Tour de France kijken, kan namelijk niet. Het restaurant van het complex is gesloten. Toiletten zijn er ook niet in de hal.

Wie hoge nood heeft, moet hopen dat hij of zij na aanbellen terecht kan bij een bewoner in een vleugel die niet ontruimd is.

Volledig scherm Roger Vossen in de tuin van St. Elisabeth, met op de achtergrond de woning waar brand uitbrak zaterdagmiddag. © Martijn Ubels

Dan zijn er ook nog mensen die weg waren tijdens de brand en bij terugkomst hun woning niet in kunnen. Dat geldt ook voor mensen die in de vleugel wonen waar de brand niet was. Het is allemaal vanwege de veiligheid en om het inademen van mogelijk schadelijke brandlucht te voorkomen, legt een medewerker van de brandweer aan de bewoners uit.

De brandweer was enige tijd bezig met controles in het gebouw, ventileren en en verrichtte metingen. Later op de middag komt een bedrijf dat de schade inspecteert en roet- en rook verwijdert/wegblaast.

Rond half vijf konden de eerste bewoners terugkeren naar hun appartement.

Tweede keer

Voor de brand aan de Geweldigershoek rukte de brandweer met veel materieel uit. Een deel van het appartementencomplex stond onder de rook toen de brandweer arriveerde. Ambulancebroeders gingen met een brancard het gebouw in, maar er waren geen gewonden.

Familie informeert

De VNOG riep eerder vanmiddag mensen op niet naar de brand te komen kijken om de hulpdiensten de ruimte te geven en het er al behoorlijk druk was. Ook familieleden van bewoners informeren naar de situatie en de toestand van hun familieleden, maar de veiligheidsregio vroeg ook deze mensen niet naar Zutphen te komen. ‘Er zijn geen gewonden en de bewoners worden opgevangen in het gebouw. Er wordt gezocht naar een middel om familieleden te informeren", aldus de VNOG op twitter.