Bewoners binnenstad Zutphen willen meer spreiding evenementen

Update Zutphense Jachthaven 'op slot' wegens extreem laag water

7 augustus Aanleggen in of vertrekken uit de jachthaven in Zutphen is voorlopig niet mogelijk. Watersportvereniging Gelre (WSV) heeft de haven noodgedwongen afgesloten vanwege het extreem lage waterpeil . ,,Het is een heel jammerlijke beslissing die we zeker niet lichtzinnig hebben genomen'', verklaart WSV-secretaris Nico de Jonge.