Bewoners in Eerbeekse wijk even zonder stroom door ontmanteling hennepkwekerij

Midwinter­hoorn Streekfes­ti­val Eefde na één editie al afgeblazen

14:26 Hoewel de eerste editie vorig jaar met 500 bezoekers een succes was, heeft organisator Koos Kemperman dit jaar een streep gezet door het Midwinterhoorn Streekfestival in Eefde. Er hadden zich te weinig ondernemers aangemeld om het evenement op 22 december te kunnen laten doorgaan. Kemperman: ,,Daardoor was het financiële risico te groot.’’