Bewoners nieuwbouwwijk in Zutphen beheren zelf de gloednieuwe jachthaven in hun wijk

Vondst van bijzondere munt intrigeert: kampeerden de Vikingen nou alleen tussen Voorst en Zutphen of woonden ze er langer?

17 maart Het is een spannende gedachte: de Vikingen waren in de negende eeuw lange tijd in de buurt van Zutphen gevestigd... De vondst van een bijzondere zilveren munt bij Voorst zou zomaar kunnen betekenen dat er ooit een Viking-kolonie was in de buurt van de Hanzestad. Die munt, de dirham, wordt dikwijls gelinkt aan het roofzuchtige Scandinavische volk. Die verkregen de dirham door handel in het Midden-Oosten.