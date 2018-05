Bewoners Waterkwartier in Zutphen klaar met ratten

'Old school' rock 'n roll in Warnsveld

15 mei Ruud Gerritsen is een muziekfanaat. De 51-jarige Zutphenaar ontpopt zich als een wandelende rockencyclopedie als hij vol vuur vertelt over zijn nieuwste kindje: Warnsveld Open Air. Een feestje vol 'rock 'n roll all over', op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.