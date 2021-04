Bewoners zelf in actie om vervallen tunnel in Zutphen op te knappen: ‘We voelen ons er nu niet veilig’

Petitie ‘Red het Gelre’ om ziekenhuis Zutphen te behouden: ‘Tijd dat Gelre duidelijk­heid geeft’

14 april De tijd van afwachten over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen is voorbij. Het is tijd voor actie, vindt Jasper Bloem. De fractievoorzitter van PvdA Zutphen begint een online petitie. Samen met alle andere politieke partijen uit zowel Zutphen als omliggende gemeenten springt hij daarmee in de bres voor een volwaardig ziekenhuis in Zutphen.