Bewoners Zwiepseweg Lochem hoopvol: ‘Onze weg kan voor zomer al stuk veiliger zijn’

Man steekt met gevaar voor eigen leven de N348 bij Brummen over: auto’s kunnen hem net ontwijken

Een man stak vanmiddag zonder blikken of blozen de N348 bij Brummen over en ontsnapte daarbij ternauwernood aan een frontale klap met twee auto’s. De politie nam de roekeloze man mee. Of het bijna-ongeval nog een staartje krijgt, is onbekend.

5 januari