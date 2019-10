Bezoeker gevangenis riskeert vanaf nu zelf celstraf voor smokkel van drugs en mobieltjes

Zo lang er gevangenissen bestaan, is er smokkel. De creativiteit van zowel gedetineerden als het bezoek kent geen grenzen, weet ook directeur Danny Vette van PI Achterhoek in Zutphen. Hij toont een vitrinekast waar zijn personeel de vangst van de afgelopen jaren uitstalt. Hier ligt bijvoorbeeld een sneaker met een uitsparing in de zool waar precies een telefoon in past. Daarnaast ligt een piepklein mobieltje. ,,Kijk, dit is wat we noemen een duimtelefoon. Wordt anaal ingebracht en meegesmokkeld.’’ Naast mobiele telefoons is drugs populaire smokkelwaar. ,,Vandaag nog werd een pakketje met hasj over de muur naar de luchtplaats gegooid. Gelukkig konden we dat op tijd onderscheppen.’’