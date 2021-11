Bezorgde omwonenden Hanzepark Zutphen vrezen overlast na uitbreiding en willen gesprek: ‘Wij zijn nooit gehoord’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, kan bedreigin­gen verwachten: maar wanneer is dat strafbaar?

Feyenoord-directeur Koevermans die de bedreigingen zat is en opstapt, een raadslid in de Achterhoek die besluit van elke bedreiging aangifte te doen. Sigrid Kaag die in de rechtbank een emotioneel betoog houdt over de gevolgen van bedreigingen. Het lijkt er op dat iedereen die het hoofd enigszins boven het maaiveld uitsteekt bedreigingen kan verwachten. Maar wanneer is een bedreiging eigenlijk strafbaar?

