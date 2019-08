Bezwaren tegen windpark IJsselwind op de grens van Zutphen en Eefde leiden niet tot aanpassing

De aanleg van windpark IJsselwind in Zutphen op de grens met Eefde is een flinke stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad volgende maand voorstellen om in te stemmen met het bestemmingsplan dat drie windmolens met een maximale tiphoogte van 185 meter mogelijk maakt. Er zijn zestig zienswijzen ingediend, maar het college ziet geen reden om het plan wezenlijk aan te passen.

,,Wethouder Harry Matser heeft al eerder duidelijk aangegeven dat we in dit geval voor het collectieve belang kiezen”, licht wethouder Laura Werger toe. ,,Op een gegeven moment moet je een afweging maken. De sfeer in de contactgroep van bezorgde bewoners in Eefde-West is trouwens goed, het is niet zo dat partijen elkaar in de haren vliegen.”

Negatief advies

Met het besluit legt het college een advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie en tientallen zienswijzen van Eefdenaren naast zich neer. De gemeentelijke adviescommissie adviseerde eerder dit jaar negatief over de hoogte van de molens van coöperatie IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel. De commissie adviseert windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter neer te zetten, omdat dat beter in het landschap zou passen. Voor de initiatiefnemers zijn molens met die hoogte echter niet rendabel. Om die reden legt het college het advies naast zich neer. Het maatschappelijke, het economische belang en de klimaatdoelstellingen wegen volgens dagelijkse gemeentebestuur in dit geval zwaarder dan het landschappelijke belang.

Veel verzet

Onder bewoners in Eefde-West bestaat veel verzet tegen het plan. Zij vinden dat het gebied onevenredig wordt belast door industrie, verkeer en windmolens. Daarom zijn in de zienswijzen ook veel argumenten tegen het bestemmingsplan naar voren gebracht. Dat plan gaat niet alleen over de precieze plek van de windmolens, maar ook over de voormalige vuilstort Fort de Pol op bedrijventerrein De Mars en over andere delen van Eefde-West. In de zienswijzen gaat het over vermeende gezondheidsrisico’s, draagvlak, alternatieven voor een windpark, slagschaduw, geluidsoverlast, stankoverlast van slibverwerkingsbedrijf GMB, de stapeling van ontwikkelingen in het gebied, de informatievoorziening, de hoogte van de windturbines en bescherming van flora en fauna.