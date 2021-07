Bieb Zutphen wil Broederenkerk verruilen voor Hanzehof: petitie tegen vertrek honderden keren getekend

Tweede coronagolf eist 18.000 levens, Flevoland en Oost-Nederland relatief hard getroffen

10:50 De tweede coronagolf heeft bijna 18.000 doden geëist. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) nadat zij de balans hebben opgemaakt van oversterftecijfers en doodsoorzaken in die periode. Van oversterfte is sprake als er meer mensen sterven dan het CBS had verwacht.