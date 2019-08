Bierbrouwer Chamaven uit Zutphen vertienvoudigt productie en nestelt zich tussen grote jongens

Chamaven gaat Oost-Nederland veroveren. De Zutphense (hobby) bierbrouwer schroeft de maandelijkse productie op van 400 naar 4.000 liter om aan de steeds grotere vraag te kunnen voldoen. Daarmee krijgt Chamaven dezelfde capaciteit als de brouwerij van DAVO Bieren uit Deventer, een van de grote jongens. De Zutphense brouwer zet een nieuwe installatie neer in haar brouwerij in de wijk De Stoven. Die wordt geleverd uit China en is vanaf medio oktober in bedrijf.

Chamaven is een uit de hand gelopen hobby van de Zutphense vrienden Robbert Wortelboer, Martijn Coenders, Axel Wiersma en Jan Itjang. Zij begonnen zes jaar geleden te experimenteren met potten en pannen. ,,Inmiddels is de vraag naar ons bier zó groot, dat we een grotere installatie nodig hebben’’, zegt Wortelboer.

Chamaven kreeg inmiddels aanvragen uit plaatsen in heel Oost-Nederland. Wortelboer: ,,Café’s en slijterijen uit onder andere Deventer, Raalte, Goor, Borculo en Dieren willen ons bier.’’ Chamaven ging in april vorig jaar voor het eerst in een Zutphense kroeg op de tap. In café De Deur klotste toen de Walburg, een blond biertje, in de glazen.

China

De nieuwe installatie van Chamaven bestaat uit een brouwinstallatie met een capaciteit van 500 liter en vier vergistingsinstallaties van elk 1.000 liter. ,,We halen de spullen uit China, omdat dat voor ons de meest betaalbare optie is’’, zegt Itjang. ,,We moeten creatief investeren, want brouwen is voor ons nog steeds een hobby.’’

Itjang verwacht dat de vernieuwde brouwerij vanaf medio oktober kan gaan draaien. ,,We zullen de eerste paar maanden nog niet voluit gaan. Dan zitten we nog in de testfase en brouwen we 2.000 liter per maand. Begin 2020 gaan we naar 4.000 liter per maand en in het voorjaar willen we ons assortiment uitbreiden met twee nieuwe biertjes: een triple en een witbiertje.’’

Vier merken

Chamaven levert nu vier merken: Walburg, Donder (bokbiertje), Grijp (Indian Pale Ale) en Rijkhard (quadruple). De Zutphense brouwerij levert aan drie Zutphense café's - De Deur, Camelot en De Gracht - en twee slijterijen (De Groenmarkt en Gall & Gall in Warnsveld).