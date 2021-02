Bij gebrek aan gasten krijgen in hartje Zutphen de paspoppen een drankje geserveerd

Hardste hardcore-evenement van Europa toont lef: kaartver­koop voor nachtfesti­val bij Bussloo van start

24 februari Als eerste grote evenement in deze regio opende Ground Zero woensdagmiddag de kaartverkoop voor de editie van 2021. De organisatie van het enige nachtfestival in Nederland gaat ervan uit dat duizenden liefhebbers zaterdag 28 augustus bij Bussloo los kunnen gaan op het hardste hardcore-evenement van Europa.