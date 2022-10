Bij het Regionaal Archief Zutphen leren cursisten oude handschriften te ontcijferen

Trainer Tom Polman gaat bij AZC voor scherpte

AZC verloor met grote cijfers (4-0) van Suryoye-Mediterraneo uit Enschede. Trainer Tom Polman is teleurgesteld over dit resultaat, maar niet over de wedstrijd die hij gezien heeft. In een tweede klasse waar het niveau dicht bij elkaar ligt ziet hij voor zijn Zutphense formatie genoeg perspectief.

2 oktober