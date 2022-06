Bij Job en Tjitske groeien plantjes en kruiden op hun dak: ‘Hopen dat meer mensen dit gaan doen’

Zo'n tien jaar wonen ze nu aan de Dr. v.d. Hoevenlaan in Eefde, in een vrijstaand huis met uitbouw. Tjitske Ypma en Job Greeve. Toen ze vorig jaar rondliepen met het plan de uitbouw te vernieuwen, dachten ze na over het dak. Konden ze daar wat mee?

Het platte dak van de verouderde uitbouw was bedekt met bitumen, in de volksmond ook wel dakleer genoemd. Vanuit het slaapkamerraam keek het stel altijd uit over een groot zwart vlak. ,,We dachten voorzichtig aan een groen dak, maar wisten niet hoe we dat moesten aanleggen”, zegt Ypma.

Quote Deze kruiden zijn aantrekke­lijk voor de sluipwesp. Dat is een natuurlij­ke vijand van de eikenpro­ces­sie­rups Tjitske Ypma

Samen

Ze was niet de enige. In een appgroep waarin Eefdenaren zitten die veel geven om groen en biodiversiteit, ontdekte ze dat er meer dorpsgenoten rondliepen met dezelfde wens. Allemaal wilden ze hun daken vergroenen. De vraag was hoe. ,,We hebben toen de hoofden bij elkaar gestoken. Samen weet je meer dan alleen. Toen is het balletje gaan rollen”, zegt ze.