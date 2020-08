Bijna windstil, maar enorme boom breekt af in Vorden

Hoe binnenstad Zutphen door stadsplant past in rijtje met Antwerpen, Amsterdam, Brugge en Maastricht

17 augustus Geen groen in de binnenstad? Niet in Zutphen. De Hanzestad staat in de Stadsflora van de Lage Landen. Een vuistdikke gids met informatie over tal van stadsplanten, onkruid en fleuriger, mét stadswandeling. Zutphen staat in een rijtje met niet de minste: bijvoorbeeld Antwerpen, Amsterdam, Brugge of Maastricht. ,,Zutphen kan zich met de oude, sfeervolle binnenstad en grote hoeveelheid planten in het centrum moeiteloos met die steden meten.’’