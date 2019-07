Biljartlakens van gras maken in Zutphen plaats voor bloemenzee

Grote zorgen over jeugdzorg: ‘Ik word moe van zo’n gesprek’

30 juni ,,Begeleid ze vóórdat het misgaat’’, stellen de begeleiders van de 18-jarige Donny in Zutphen. Hij is in de jeugdzorg terechtgekomen en voert bij Younger at Heart een keuken-tafelgesprek. ,,Ik word daar moe van’’, zegt hij. Gemeenten bezuinigen door miljoenentekorten op de jeugdzorg. Bij kleine zorgorganisaties ondervinden ze hiervan de gevolgen. Een band opbouwen met cliënten is steeds moeilijker.