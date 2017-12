Binnenstad Zupthen niet onveiliger, toch maatregelen

De politie heeft in 2017 niet meer incidenten geregistreerd in het uitgaansgebied van Zutphen dan in de afgelopen jaren. Toch heerst het beeld van onveiligheid. Dat zou te wijten zijn aan enkele heftige incidenten dit jaar - zoals de verwurging van een politieman - en de publiciteit daarover.

Ze schrijft dat in een memo aan de gemeenteraad naar aanleiding van de forumspecial in september onder de titel 'Veilig uitgaan in de binnenstad'. Daarbij werd gesproken over maatregelen die nodig zijn om inwoners, ondernemers, uitgaanspubliek en publieke dienstverleners zich veiliger te laten voelen. Ze zouden de overlast moeten beperken en (gewelds)misdrijven verder terug moeten dringen.

Camera's

Ook het inzetten van camera’s in de binnenstad kwam aan de orde. In de praktijk blijkt namelijk dat ruim een derde deel van de bezoekers van het uitgaansgebied zich weleens onveilig voelt. Bij drie procent is dat altijd het geval. Bij de locaties gaat het dan met name om de Vaaltstraat, Schubstoel, Beukenstraat, het stationsgebied en de Spitaalstraat. Vooral dronken, lawaaiige en agressieve personen of groepen zorgen voor dit gevoel.

Vermeulen: ,,Het aantal incidenten is niet gegroeid. Ook bij een vergelijking met de binnensteden van Winterswijk en Doetinchem wijkt het centrum van Zutphen niet in negatieve zin af. Maar het gevoel van onveiligheid is er dus. Daar moeten we wat mee.''

Portiers

Zutphen maakt daarom in 2018 een nieuwe start met het uit 2010 daterende project Veilig Uitgaan in Zutphen, dat in de versukkeling is geraakt. Daarbij gaat het onder meer om een inventarisatie van de huidige (beveiligings)camera’s van ondernemers in het uitgaansgebied op kwaliteit en wat ze opnemen. De samenwerking en herkenbaarheid van portiers en de samenwerking tussen politie, portiers en horeca wordt verbeterd. Het toezicht op drugs en alcoholgebruik wordt verscherpt. Verder wordt een buurt WhatsApp ingesteld om overlast te melden. Het collectief horecaverbod wordt nieuw leven ingeblazen om raddraaiers te weren. Bij hardnekkige overlast kan een gebiedsverbod worden toegepast.